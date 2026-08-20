الرئيس السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات، مشددًا على استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا لما نقلته قناة اكسترا نيوز.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، حيث رحب الرئيس بالزيارة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير العلاقات المصرية القطرية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأشار الرئيس السيسي إلى ما تشهده العلاقات بين مصر وقطر من تقدم ونمو، مع أهمية البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.