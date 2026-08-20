قرار جمهوري يُعيد رسم خريطة المدن.. تحرّك من وزيرة التنمية المحلية لمراجعة واعتماد الحدود الإدارية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 لمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات ، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتور ياسر حلمي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.

إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الاجتماع يأتى في إطار حرص الدولة نحو إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد ، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة لمختلف المحافظات .

تفعيل الحدود الإدارية الجديدة

وأكدت د.منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، وتيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ويعزز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل ويعالج أية تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم .

ربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار يعد خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التى تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات للانتهاء من جميع التعديلات لإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانياً والتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمرانى والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى بالحدود النهائية المدققة تمهيداً لتسليمها للمحافظات للعمل بها بما يساهم في ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة .