الرئيس السيسي: نرفض أي محاولات للمساس بسيادة قطر واستقرارها

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، مؤكدًا رفض مصر التام لأي محاولات للمساس بسيادة الدول العربية أو استقرارها وفقا لما نقلته قناة اكسترا نيوز.

وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن، في ظل ما يترتب عليه من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب آثاره الاقتصادية والتجارية.

وأشار الرئيس إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، والعمل على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستواصل تحركاتها واتصالاتها من أجل دعم السلم والاستقرار الإقليمي.