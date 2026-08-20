قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تفتتح تدريب الموارد البشرية ببورسعيد لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وتطبيق نسبة الـ 5%
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب القطري؛ السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب نقل تحياته إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مشيدًا سيادته بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، ومعربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية – القطرية المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكد السيد الرئيس على التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر في المجالات المختلفة، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري نقل إلى السيد الرئيس تحيات صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا حرص الجانب القطري على العمل مع نظيره المصري لتطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أشار السيد الرئيس إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن، أخذًا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة، فضلًا عن آثاره الاقتصادية والتجارية، منوهًا سيادته في هذا السياق بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. وفي هذا الإطار، جدد السيد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التطرق كذلك إلى التعاون والتنسيق القائمين بين مصر وقطر من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب، بما يُثبت من الاستقرار ويساهم في سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فضلًا عن ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين اتصالًا بتنفيذ اتفاق وقف الحرب ومن أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي بصفة عامة.

السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قطر مدبولي القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

حادث

بالأسماء.. مصـ ـرع وإصـ ـابة 21 في حـ ـادث انقـ ـلاب ميكروباص على طريق كفر داود السادات

جانب من الحملة

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مكرونة الصابون بالقناطر الخيرية والتحفظ على 1.5 طن من المنتجات

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد