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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الدجاج الروستو في الفرن

دجاج روستو
دجاج روستو
ريهام قدري

الدجاج الروستو من الأكلات الشهية التي تجمع بين الطعم الغني واللون الذهبي الشهي، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بتتبيلة بسيطة تمنحه مذاقًا مميزًا وقوامًا طريًا من الداخل ومقرمشًا من الخارج.

 طريقة الدجاج الروستو في الفرن 

المكونات

دجاجة كاملة منظفة
2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة
2 ملعقة كبيرة زيت
عصير ليمونة
1 ملعقة كبيرة صويا صوص (اختياري)
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
½ ملعقة صغيرة بصل بودرة
رشة قرفة أو سبع بهارات
بصلة مقطعة أرباع
2 فص ثوم
جزر أو بطاطس حسب الرغبة
كوب ماء أو مرقة

الطريقة

اغسلي الدجاجة وجففيها جيدًا بمناديل المطبخ.

اخلطي الزبدة والزيت والليمون والتوابل، وادهني الدجاجة بالتتبيلة جيدًا من الخارج وتحت الجلد قدر الإمكان.

ضعي داخل الدجاجة البصل والثوم، ويمكن إضافة نصف ليمونة.

اتركيها في التتبيلة من ساعتين إلى ليلة كاملة في الثلاجة.

ضعي الخضار في صينية، ثم الدجاجة فوقها، وأضيفي كوب الماء أو المرقة.

غطي الصينية بالفويل، وادخليها فرنًا ساخنًا على 200 درجة لمدة حوالي ساعة إلى ساعة ونصف حسب حجم الدجاجة.

أزيلي الفويل، وادهني الدجاجة من الصوص الموجود في الصينية، ثم أعيديها للفرن 20–30 دقيقة حتى تتحمر.

لتحصلي علي لون ذهبي قوي، شغلي الشواية آخر 5 دقائق مع المتابعة حتى لا تحترق.

سر الطراوة: بعد خروج الدجاجة من الفرن، غطيها بفويل خفيف واتركيها 10 –15 دقيقة قبل التقطيع.

الدجاج الروستو الدجاج دجاج روسنو

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