ريهام حجاج تخطف الأنظار بفستان مبهج.. شاهد

حرصت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريهام حجاج

تألقت ريهام حجاج في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت ريهام حجاج حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون اللبني، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فقد بدت ريهام حجاج بخصلات شعرها البني الفاتح المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.