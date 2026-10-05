أحمد شوبير يطالب بجلسة مصارحة بين أبو ريدة والتوأم لإنهاء أزمة منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس ما دار داخل معسكر منتخب مصر عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين عقب المباراة من أجل تهدئة الأجواء وتطييب الخواطر.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «حسام حسن اجتمع مع اللاعبين عقب مباراة جنوب أفريقيا، وكانت جلسة لتطييب الخواطر».

وأضاف: «أشعر بأن الانتقادات الموجهة إلى حسام حسن مفتعلة، ويجب أن يتدخل هاني أبو ريدة لإنهاء الأزمة وتوفير كل الأجواء الطيبة داخل المنتخب».

وتابع: «نحتاج جلسة مصارحة بين أبو ريدة والتوأم في أسرع وقت ممكن، ويجب الاتفاق على قواعد وأسس للمرحلة المقبلة، وكل واحد يعرف اختصاصاته وحدوده».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر أكتوبر.

وخاض المنتخب خلال المعسكر مواجهات أمام أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا، حيث جمع 4 نقاط من مباراتي التصفيات أمام أنجولا وجنوب السودان، ليواصل تصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر معسكره المقبل خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ويتخلله مواجهتا مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى تحقيق الفوز في مباراتي مالاوي، من أجل تعزيز موقفه في صدارة المجموعة والاقتراب من حسم التأهل إلى النهائيات القارية المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.