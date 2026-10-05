قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في عملية «فجر اليمن» لدعم القوات الحكومية
محمد هاني بين الأهلي وبيراميدز.. مصدر مقرب يكشف حقيقة التوقيع ومصير التجديد
أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لمدة 5 أيام
وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان مدرسة شوني بطنطا |صور
مزاعم نتنياهو..النظام الإيراني أراد محو إسرائيل بانفجار نووي
الإخوان كانوا خايفين من عمر سليمان.. وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجآت
رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة "أكوا " مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
أحد القادة الكبار.. وزير الداخلية الأسبق يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أحداث 25 يناير
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يطالب بجلسة مصارحة بين أبو ريدة والتوأم لإنهاء أزمة منتخب مصر

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس ما دار داخل معسكر منتخب مصر عقب الخسارة أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين عقب المباراة من أجل تهدئة الأجواء وتطييب الخواطر.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «حسام حسن اجتمع مع اللاعبين عقب مباراة جنوب أفريقيا، وكانت جلسة لتطييب الخواطر».

وأضاف: «أشعر بأن الانتقادات الموجهة إلى حسام حسن مفتعلة، ويجب أن يتدخل هاني أبو ريدة لإنهاء الأزمة وتوفير كل الأجواء الطيبة داخل المنتخب».

وتابع: «نحتاج جلسة مصارحة بين أبو ريدة والتوأم في أسرع وقت ممكن، ويجب الاتفاق على قواعد وأسس للمرحلة المقبلة، وكل واحد يعرف اختصاصاته وحدوده».

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر أكتوبر.

وخاض المنتخب خلال المعسكر مواجهات أمام أنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا، حيث جمع 4 نقاط من مباراتي التصفيات أمام أنجولا وجنوب السودان، ليواصل تصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر معسكره المقبل خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ويتخلله مواجهتا مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى تحقيق الفوز في مباراتي مالاوي، من أجل تعزيز موقفه في صدارة المجموعة والاقتراب من حسم التأهل إلى النهائيات القارية المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

الإعلامي أحمد شوبير شوبير حسام حسن أحمد شوبير معسكر منتخب مصر منتخب مصر جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

حالة الطقس

أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29

ترشيحاتنا

الدعاء في القلب

هل الدعاء بالقلب مستجاب؟.. 10 حقائق ينبغي أن تعرفها

وكيل الازهر وسط الطلاب

وكيل الأزهر يشهد احتفالية منطقة شمال سيناء بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

وزير الأوقاف

الأوقاف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التوعية

بالصور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد