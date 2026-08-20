قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تفتتح تدريب الموارد البشرية ببورسعيد لتعزيز تمكين ذوي الإعاقة وتطبيق نسبة الـ 5%
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تُدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقدام اسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي "E1" في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتعرب مصر عن رفضها الكامل لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. كما تطالب مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

اسرائيل المشروع الاستيطاني الضفة الغربية المحتلة القدس الشرقية دولة فلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

دجاج روستو

طريقة عمل الدجاج الروستو في الفرن

طريقة عمل كوكيز صيامي

طريقة عمل كوكيز صيامي.. بمذاق لا يقاوم

انفلونزا الخنازير

اكتشاف أول حالة إنفلونزا الخنازير بين الأطفال.. تفاصيل

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد