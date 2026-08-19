قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية
القيمة التسويقية لـ لامين يامال 6 أضعاف الأهلي قبل لقاء كأس خوان جامبر
خصم 50% على رسوم تراخيص المحال.. اعرف التفاصيل
بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي
بشرى من التموين.. طرح اللحوم والدواجن واللبن والشاي ضمن منظومة الدعم النقدي
القبض على 3 رجال و7 سيدات يستغلون 14 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
وزيرة الإسكان تصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي
زيادة 24 ريالا.. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
تنسيق الثانوية العامة 2026.. موعد تقليل الاغتراب وشروط التحويلات بين الكليات والمعاهد
روسيا تعلن عن تبادل جديد للأسرى بوساطة إماراتية
أمطار بـ ثلاث مناطق.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس
وزير الكهرباء يتابع مجريات تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ نابلس: هناك مخطط إسرائيلي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

محافظ نابلس: هناك مخطط إسرائيلي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
محافظ نابلس: هناك مخطط إسرائيلي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
أ ش أ

أكد محافظ نابلس، غسان دغلس، اليوم /الأربعاء/ على وجود مخطط إسرائيلى واضح وقرار سياسي إسرائيلى يتم تنفيذه من خلال الاحتلال والمستوطنين لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال دغلس في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، :"إن هناك هجوما يوميا على القرى والبلدات والمخيمات، واستعمار وإبادة فى غزة والضفة بطريقة جنونية".

وشدد محافظ نابلس على ضرورة التدخل الدولى لوقف الضغط والقتل بحق شعب كامل يذوق كل أشكال العذاب يوميا.

وأشار دغلس إلى أنه لا حدود أمام المستوطنين فهم يقتحمون جميع أنحاء الضفة الغربية لحماية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أنهم يحملون السلاح بموافقة ودعم من الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية أصبحت بمثابة قلاع تدريب للقتل والإرهاب بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية لن تستطيع الدخول إلى تلك المستوطنات.

ويواصل مستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

محافظ نابلس غسان دغلس مخطط إسرائيلى واضح قرار سياسي إسرائيلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

ألمانيا: يجب ألا يكون هناك أي ضم إسرائيلي آخر في الضفة الغربية

الحج

حج الجمعيات الأهلية 2027.. شروط جديدة وموقف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

الرئيس السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر

تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا..الرئيس السيسي يستقبل خليفة حفتر

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد