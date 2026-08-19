محافظ نابلس: هناك مخطط إسرائيلي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية

أكد محافظ نابلس، غسان دغلس، اليوم /الأربعاء/ على وجود مخطط إسرائيلى واضح وقرار سياسي إسرائيلى يتم تنفيذه من خلال الاحتلال والمستوطنين لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال دغلس في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية، :"إن هناك هجوما يوميا على القرى والبلدات والمخيمات، واستعمار وإبادة فى غزة والضفة بطريقة جنونية".

وشدد محافظ نابلس على ضرورة التدخل الدولى لوقف الضغط والقتل بحق شعب كامل يذوق كل أشكال العذاب يوميا.

وأشار دغلس إلى أنه لا حدود أمام المستوطنين فهم يقتحمون جميع أنحاء الضفة الغربية لحماية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أنهم يحملون السلاح بموافقة ودعم من الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن المستوطنات الإسرائيلية أصبحت بمثابة قلاع تدريب للقتل والإرهاب بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا أن الصليب الأحمر أو المنظمات الدولية لن تستطيع الدخول إلى تلك المستوطنات.

ويواصل مستوطنون لليوم العاشر على التوالي محاصرة 3 منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.