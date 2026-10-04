عاصم الجزار: التوافق بين النواب إيجابي ويحقق المصلحة العليا

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، والنائب الدكتور محمد الوحش، وكيل المجلس، أعمال انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، التي تُجرى لاختيار هيئات مكاتب اللجان لدور الانعقاد الثاني.

الجزار يتابع انتخابات «الصناعة»

وخلال تفقده أعمال انتخابات لجنة الصناعة، أشاد الدكتور عاصم الجزار بحالة التوافق التي تشهدها انتخابات عدد من اللجان النوعية، معتبرًا أن هذا التوافق يعكس حرص أعضاء المجلس على العمل المشترك.

وقال الجزار إن ما يحدث من توافق داخل اللجان «أمر إيجابي وصحي»، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة العليا.

التوافق يدعم عمل اللجان

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن حالة التوافق بين أعضاء اللجان تمثل عاملًا داعمًا لبدء العمل التشريعي والرقابي بصورة منظمة، بما يساعد اللجان على التركيز في الملفات والقضايا المطروحة أمامها.

استكمال انتخابات هيئات المكاتب

وتأتي جولة وكيلي مجلس النواب بالتزامن مع إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر، تمهيدًا لبدء أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني.

وتتولى اللجان النوعية دراسة مشروعات القوانين والموضوعات والأدوات الرقابية المحالة إليها، كل في نطاق اختصاصه، قبل عرض ما تنتهي إليه من تقارير وتوصيات على الجلسة العامة للمجلس.