حسم انتخابات 3 لجان بالنواب.. سليمان للخطة والموازنة وبدوي للاتصالات وشكري للخارجية

حسمت انتخابات هيئات مكاتب عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب تشكيل قياداتها لدور الانعقاد الثاني، وسط توافق على أسماء رؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر، في إطار استكمال البناء التنظيمي للمجلس وبدء العمل التشريعي والرقابي للجان.

محمد سليمان رئيسًا لـ«الخطة والموازنة»

أسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة عن فوز النائب محمد سليمان برئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، فيما فاز النائبان مصطفى سالم وعبد المنعم إمام بمنصبي الوكيلين، وتولى النائب أكمل نجاتي منصب أمين السر.

وتضطلع اللجنة بملفات محورية تتصل بالسياسة المالية للدولة، وفي مقدمتها الخطة والموازنة العامة، والتشريعات الضريبية والجمركية، وموازنات الجهات والهيئات المستقلة، إلى جانب الحسابات الختامية والتقارير المرتبطة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

الجزار والوحش يتابعان انتخابات اللجان

وفي السياق ذاته، تفقد وكيلا مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، أعمال انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار رئيس اللجنة ووكيلين وأمين للسر.

وتأتي الانتخابات في إطار استكمال تشكيل اللجان النوعية وانطلاق عملها خلال دور الانعقاد الثاني.

أحمد بدوي يحتفظ برئاسة «اتصالات النواب»

وفي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حسمت الانتخابات رئاسة اللجنة لصالح النائب أحمد بدوي بالتزكية.

وفاز النائب محمود حسين طاهر بمنصب الوكيل، إلى جانب النائبة مها عبد الناصر، فيما تولى النائب مصطفى أيمن جبر منصب أمين السر.

أحمد بدوي: تشريعات مهمة تمس حياة المواطنين

وعقب إعلان النتيجة، وجه النائب أحمد بدوي الشكر لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة، مؤكدًا أن دور الانعقاد الحالي يشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتشريعات المهمة المرتبطة بحياة المواطنين، في ظل التطورات المتسارعة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالسلامة الرقمية وتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي يأتي في مقدمة الملفات المطروحة أمام اللجنة، بهدف تعزيز حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، مع تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتنظيم استخدامها.

وأضاف أن أجندة اللجنة تتضمن أيضًا تشريعات تستهدف مواجهة الجرائم الرقمية وتعزيز الحماية في البيئة الإلكترونية، بما يتواكب مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا وتطور التحديات المرتبطة بها.

سامح شكري يحتفظ برئاسة «العلاقات الخارجية»

وفي لجنة العلاقات الخارجية، احتفظت هيئة المكتب بتشكيلها، حيث فاز سامح شكري برئاسة اللجنة، بينما تولت سحر البزار وهايدي المغازي منصبي الوكيلين، وفاز أحمد علاء الدين بمنصب أمين السر.

ويأتي استكمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية تمهيدًا لبدء أعمالها ومناقشة الملفات والتشريعات والأدوات الرقابية المحالة إليها وفقًا لاختصاص كل لجنة.