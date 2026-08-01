موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر

يتزايد بحث المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2026، وموعد بدء التوقيت الشتوي وتغيير الساعة، بالتزامن مع اقتراب شهر أكتوبر الذي يشهد الانتقال من نظام التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي وفقًا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر، ويترقب الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص والطلاب وأولياء الأمور موعد تعديل الساعة، لمعرفة ما إذا كان التغيير سيتم بتقديم الساعة أم تأخيرها.

وبحسب نظام العمل المعمول به في مصر، يستمر تطبيق التوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن تتم العودة إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة الأخير من الشهر، وهو ما يعني أن موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 سيكون بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، بينما يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة.

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متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر خلال شهر أبريل، من خلال تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويستمر العمل بهذا النظام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وفقًا للنظام المحدد للتوقيت الصيفي، ويصادف الخميس الأخير من أكتوبر في عام 2026 يوم 29 أكتوبر، ليكون هذا هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي خلال العام الجاري.

ومع انتهاء يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، تنتقل مصر إلى التوقيت الشتوي، وتتم إعادة الساعة إلى وضعها السابق من خلال تأخيرها لمدة 60 دقيقة، وتبدأ هذه الخطوة مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي يترقبه المواطنون لمعرفة توقيت تغيير الساعة رسميًا.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، وعند حلول موعد تغيير الساعة يتم تأخيرها 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت السابق قبل بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي وفق الجدول الزمني المحدد لنظام تغيير الساعة، إذ ينتهي التوقيت الصيفي في نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ثم تبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي مع بداية الجمعة الأخيرة من الشهر، وهو ما يحدد موعد تأخير الساعة في مصر لعام 2026 بصورة واضحة.

هل سيتم تقديم الساعة أم تأخيرها في أكتوبر 2026؟

يتساءل كثير من المواطنين عما إذا كان تغيير الساعة في أكتوبر سيؤدي إلى تقديمها أم تأخيرها، والإجابة هي أن الانتقال إلى التوقيت الشتوي يتم من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، وليس تقديمها، وبذلك تعود الساعة إلى وضعها السابق مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وعند حلول منتصف الليل مع الانتقال إلى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تعود الساعة إلى التوقيت الشتوي، وهو ما يعني أن المواطنين سيحتاجون إلى التأكد من ضبط الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر يوم الجمعة؟

يرتبط اختيار يوم الجمعة لتطبيق التغيير في الساعة بكونه يوم عطلة لدى قطاع كبير من المواطنين، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، إلى جانب المدارس والعديد من الأنشطة التي تتأثر بمواعيد العمل والدراسة، وهو ما يوفر فترة مناسبة للتعامل مع تغيير التوقيت قبل بدء أسبوع العمل المعتاد.

كما يساعد إجراء تغيير الساعة خلال فترة العطلة على منح المواطنين والمؤسسات وقتًا للتكيف مع النظام الجديد، وتقليل احتمالات حدوث اضطرابات مرتبطة بالمواعيد في بداية أيام العمل والدراسة، خاصة أن تعديل الساعة قد يؤثر في مواعيد الموظفين والطلاب ووسائل المواصلات والأنشطة اليومية المختلفة.

كيف تضبط الساعة تلقائيًا على هواتف أندرويد؟

يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد الاعتماد على خاصية الضبط التلقائي للوقت، بما يسمح للهاتف بتحديث الساعة وفقًا للتوقيت المعمول به، وتتمثل الخطوات الواردة في البيانات محل التقرير في فتح «الإعدادات» في الهاتف، ثم الدخول إلى «الإعدادات الإضافية» أو «Additional settings»، وبعد ذلك اختيار «التاريخ والوقت» أو «Date & Time»، ثم تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيًا.

وفي حال عدم تحديث الساعة بصورة صحيحة بعد تغيير التوقيت، يمكن إعادة تشغيل الهاتف للتأكد من تحديث الوقت، مع ضرورة التحقق من أن خاصية ضبط الوقت تلقائيًا مفعلة، إذ تساعد هذه الخاصية على تقليل الحاجة إلى تعديل الساعة يدويًا عند الانتقال بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي.

خطوات ضبط الساعة على هواتف iPhone

أما مستخدمو هواتف iPhone، فيمكنهم ضبط الساعة تلقائيًا من خلال الدخول إلى «الإعدادات»، ثم اختيار «عام»، وبعد ذلك الضغط على «التاريخ والوقت»، ثم تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا».

وبمجرد تفعيل الإعداد التلقائي، يُفترض أن يقوم الهاتف بتحديث الساعة وفقًا للتوقيت المعمول به، دون حاجة إلى تغييرها يدويًا، ولذلك يفضل التأكد من تفعيل هذا الخيار قبل موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خصوصًا بالنسبة إلى المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف في مواعيد العمل والدراسة والتنبيهات والمواعيد اليومية.

ماذا يحدث للساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند انتهاء التوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر، وبذلك تعود الساعة إلى التوقيت السابق قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وتختلف بذلك مواعيد شروق الشمس وغروبها الظاهرية مقارنة بفترة العمل بالتوقيت الصيفي.

وتؤكد البيانات الخاصة بتغيير الساعة في عام 2026 أن نهاية التوقيت الصيفي ستكون مع الانتقال إلى يوم الجمعة 30 أكتوبر، حيث يتم إرجاع الساعة ساعة واحدة إلى الوراء، وهو ما يتوافق مع موعد انتهاء التوقيت الصيفي المحدد في آخر خميس من أكتوبر.

هل تحتاج الهواتف الذكية إلى تعديل يدوي؟

لا يحتاج الهاتف الذكي عادةً إلى تعديل يدوي للساعة عند تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا، إذ يمكن للهاتف تحديث التوقيت وفق إعدادات الشبكة والموقع والتوقيت المعتمد، ولذلك يفضل المستخدمون التأكد من أن خاصية ضبط الوقت تلقائيًا مفعلة قبل موعد تغيير الساعة.

أما الأجهزة أو الساعات التي لا تعتمد على التحديث التلقائي، فقد تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي، ولذلك من المهم الانتباه إلى موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر، خاصة بالنسبة إلى الساعات المنزلية وأجهزة السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية التي قد لا تحدث الوقت بصورة تلقائية.

ما موعد تغيير الساعة في مصر 2026؟

وفق الموعد المحدد للتوقيت الصيفي، ينتهي العمل به بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة، ولذلك فإن إجابة السؤال الأكثر تداولًا حاليًا «متى تتغير الساعة في مصر 2026؟» هي أن التغيير سيتم عند الانتقال من الخميس 29 أكتوبر إلى الجمعة 30 أكتوبر.

ويترقب المواطنون هذا الموعد بصورة خاصةً مع اقتراب الخريف، بسبب ارتباط تغيير الساعة بمواعيد العمل والدراسة والمواصلات والأنشطة اليومية، كما يتزايد الاهتمام بكيفية ضبط الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة حتى لا يحدث اختلاف بين الوقت الفعلي والوقت المسجل عليها.