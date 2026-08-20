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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تختتم تدريبا متقدما للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية

"الزراعة" تختتم تدريبًا متقدمًا للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية
"الزراعة" تختتم تدريبًا متقدمًا للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية
شيماء مجدي


اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لبناء قدرات ومهارات العاملين بالمختبرات المعنية بتشخيص الأمراض الحيوانية في دولة السودان الشقيق، تحت عنوان «التشخيص والتحليل الجزيئي للأمراض الحيوانية - Polymerase Chain Reaction (PCR) Applications"»، والذي عُقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس بمقر المعهد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وسلّمت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، شهادات الحضور والاجتياز للمشاركين في ختام البرنامج، عقب استكمال التدريبات النظرية والتطبيقية، التي استهدفت رفع كفاءة الكوادر البحثية والمعملية في مجالات التشخيص الجزيئي والبيولوجيا الجزيئية.

وأكدت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية أهمية التدريب المستمر في صقل المهارات العملية للعاملين بالمختبرات، مشيرة إلى أن تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل «PCR» تمثل ركيزة أساسية في الفحوصات المعملية الحديثة والبحوث المتقدمة وتأكيد التشخيص.

وأضافت أن المعهد يضع الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدراته على رأس أولوياته، من خلال التدريب على أحدث التقنيات العلمية، بما يضمن رفع جودة ودقة المخرجات البحثية والتشخيصية.

نقل المعرفة وتطوير أداء المنظومة المعملية

ودعت عيد المشاركين إلى تطبيق ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في بيئة عملهم اليومية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير أداء المنظومة المعملية وتعزيز قدراتها في مجال تشخيص الأمراض الحيوانية.

وزارة الزراعة معهد بحوث الصحة الحيوانية مركز البحوث الزراعية العاملين الصحة الحيوانية

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