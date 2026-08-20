محافظ الدقهلية يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بشارع قناة السويس

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات المدرسية والعام الدراسي الجديد، والذي يقام بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بشارع قناة السويس بالمنصورة.

وذلك بحضور المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعلي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، والدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين، د رشا إبراهيم مدير الأسواق بالجهاز.

وأكد محافظ الدقهلية أن معارض "أهلا مدارس" ستقام في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، في إطار حرص الدولة على توفير احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وبالقرب من أماكن سكنهم، وذلك تخفيفا للأعباء عن كاهل الأسر ومحدودي الدخل، كما أشار إلى استمرار المعرض حتى انتهاء موسم الطلب على المستلزمات.

وأوضح المحافظ أن المعرض يشمل كافة المستلزمات والأدوات المدرسية، والزي المدرسي، والأحذية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح نسبتها بين 30% و35%، في إطار التخفيف عن الأسرة المصرية.

وأضاف أن المعرض يُركز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية وتوفير احتياجات الطلاب بكفاءة وجودة عالية.