الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

تلقى طرابزون سبور التركي خسارة مفاجئة أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف دون رد، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي، ليضع الفريق نفسه أمام اختبار صعب خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 27 أغسطس.

وجاءت الهزيمة بمثابة صدمة لجماهير طرابزون سبور، خاصة أن الفريق التركي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، وكان يطمح إلى تحقيق الفوز وتسجيل نتيجة تمنحه أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد اهتمت بنتيجة المباراة، واعتبرت الخسارة ضربة قوية لطموحات الفريق في مواصلة مشواره الأوروبي، بعدما أصبح مطالبًا بتحقيق الفوز خارج ملعبه من أجل قلب النتيجة وحجز بطاقة التأهل.

وسلطت صحيفة «يني آسير» الضوء على خسارة طرابزون سبور، معتبرة أن الفريق تلقى صدمة على أرضه بعدما فشل في استغلال عاملي الملعب والجمهور، وأصبح مطالبًا بتعويض النتيجة في لقاء الإياب.

من جانبها، أشارت صحيفة «يني تشاغ» إلى أن الجولة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى طرابزون سبور، بعدما خسر الفريق بهدف نظيف، وهو ما زاد الضغوط قبل المواجهة المقبلة.

أما صحيفة «نيفس» فأكدت أن طرابزون سبور أهدر فرصة ثمينة لتحقيق نتيجة مريحة أمام منافسه المجري، مشيرة إلى أن الفريق أصبح بحاجة إلى العودة من المجر بنتيجة تمنحه بطاقة التأهل.

وحظي النجم المصري محمد صلاح باهتمام كبير قبل المباراة، بعدما عولت عليه الجماهير ووسائل الإعلام التركية باعتباره أحد أبرز العناصر القادرة على صناعة الفارق.

وكان صلاح قد شارك بديلًا في الجولة الأولى من الدوري التركي، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا أمام فيرينتسفاروشي، وسط توقعات كبيرة بشأن قدرته على قيادة هجوم الفريق.

وأكد فاتح تكيه، المدير الفني لطرابزون سبور، جاهزية محمد صلاح للمشاركة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لا يستطيع الاعتماد على لاعب واحد فقط لتحقيق أهدافه.

وأوضح المدرب أن نجاح طرابزون سبور يحتاج إلى أداء جماعي وتكاتف جميع اللاعبين، خاصة أن الفريق أصبح مطالبًا بتقديم مباراة قوية في الإياب لتعويض خسارة الذهاب والتمسك بحظوظه في التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.



