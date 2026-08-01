قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر
الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق
أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل| أخبار التوك شو
الزراعة تختتم تدريبا متقدما للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية
الهلال يواصل تألقه في دوري روشن بثلاثية أمام الفيحاء
أحمد السقا عن الـ10 ملايين جنيه: مش بالضرورة يكونوا صافي دخل الفنان
بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر
روبرتو كارلوس يحسم الجدل لـ«صدى البلد» بعد أنباء اعتناقه الإسلام: أحب الإسلام كثيرًا
والد زيزو: ابني جاهز لانطلاقة حقيقية مع الأهلي.. والموسم ده هيكون مختلف
كنت بخاف من قوتي.. أشرف كابونجا يكشف سر قدراته الخارقة منذ الطفولة
انسوا المهاجم بعد تألق حمزة عبدالكريم.. صحفي إسباني يحدد أولوية برشلونة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق

طرابزون
طرابزون
رباب الهواري

تلقى طرابزون سبور التركي خسارة مفاجئة أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف دون رد، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي، ليضع الفريق نفسه أمام اختبار صعب خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 27 أغسطس.

وجاءت الهزيمة بمثابة صدمة لجماهير طرابزون سبور، خاصة أن الفريق التركي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، وكان يطمح إلى تحقيق الفوز وتسجيل نتيجة تمنحه أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد اهتمت بنتيجة المباراة، واعتبرت الخسارة ضربة قوية لطموحات الفريق في مواصلة مشواره الأوروبي، بعدما أصبح مطالبًا بتحقيق الفوز خارج ملعبه من أجل قلب النتيجة وحجز بطاقة التأهل.

وسلطت صحيفة «يني آسير» الضوء على خسارة طرابزون سبور، معتبرة أن الفريق تلقى صدمة على أرضه بعدما فشل في استغلال عاملي الملعب والجمهور، وأصبح مطالبًا بتعويض النتيجة في لقاء الإياب.

من جانبها، أشارت صحيفة «يني تشاغ» إلى أن الجولة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى طرابزون سبور، بعدما خسر الفريق بهدف نظيف، وهو ما زاد الضغوط قبل المواجهة المقبلة.

أما صحيفة «نيفس» فأكدت أن طرابزون سبور أهدر فرصة ثمينة لتحقيق نتيجة مريحة أمام منافسه المجري، مشيرة إلى أن الفريق أصبح بحاجة إلى العودة من المجر بنتيجة تمنحه بطاقة التأهل.

وحظي النجم المصري محمد صلاح باهتمام كبير قبل المباراة، بعدما عولت عليه الجماهير ووسائل الإعلام التركية باعتباره أحد أبرز العناصر القادرة على صناعة الفارق.

وكان صلاح قد شارك بديلًا في الجولة الأولى من الدوري التركي، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة أساسيًا أمام فيرينتسفاروشي، وسط توقعات كبيرة بشأن قدرته على قيادة هجوم الفريق.

وأكد فاتح تكيه، المدير الفني لطرابزون سبور، جاهزية محمد صلاح للمشاركة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لا يستطيع الاعتماد على لاعب واحد فقط لتحقيق أهدافه.

وأوضح المدرب أن نجاح طرابزون سبور يحتاج إلى أداء جماعي وتكاتف جميع اللاعبين، خاصة أن الفريق أصبح مطالبًا بتقديم مباراة قوية في الإياب لتعويض خسارة الذهاب والتمسك بحظوظه في التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.


 

طرابزون اخبار الرياضة الدوري التركي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد السقا

أحمد السقا: هل البكالوريا المصرية شبيهة بـ IGCSE؟

أحمد السقا

أحمد السقا يطالب بدمج طلاب المدارس الحكومية والدولية: «ولادنا لازم يشوفوا بعض»

أحمد السقا

أحمد السقا عن حق الأداء العلني: «أنا معاه.. بس ممكن يظلم ناس»

بالصور

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد