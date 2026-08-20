الطفل إسحاق: طرابزون تكفل بنقلي لمفاجأة محمد صلاح ودعمه أمام فرينكفاروزي

كشف إسحاق كيرني، المشجع الشهير لنادي ليفربول والمحب للنجم المصري محمد صلاح، عن تفاصيل المفاجأة التي نظمها نادي طرابزون سبور التركي، من أجل جمعه مجددًا بقائده المفضل، خلال تدريبات الفريق.

وحرصت إدارة طرابزون سبور على استقدام إسحاق وأسرته من إنجلترا إلى مدينة طرابزون، دون علم محمد صلاح، في لفتة إنسانية نالت إشادة واسعة، خاصة أن الطفل يرتبط بعلاقة مميزة مع النجم المصري منذ سنوات.

وقال إسحاق في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن معًا من جديد.. يا له من يوم! طرابزون سبور نقلنا إلى هناك لمفاجأة مو».

وأضاف: «طرابزون سبور جعل هذه اللحظة الرائعة ممكنة، يا له من نادٍ مذهل! يوم لن ننساه أبدًا».

وكان محمد صلاح قد فوجئ بوجود إسحاق خلال مران طرابزون سبور، قبل أن يتوجه إليه ويحتضنه وسط أجواء مؤثرة، في مشهد أعاد إلى الأذهان اللقاء الذي جمعهما عام 2024، عندما فاجأ صلاح وفيرجيل فان دايك الطفل داخل مدرسته.

ويُعد إسحاق كيرني من أشهر مشجعي محمد صلاح وليفربول، وحظي باهتمام كبير بسبب ارتباطه بالنجم المصري، كما واصل دعمه لصلاح بعد انتقاله إلى طرابزون سبور، مؤكدًا أنه سيظل خلفه أينما لعب.

ولم تتوقف مفاجأة النادي عند لقاء إسحاق بصلاح، إذ حرص المشجع على التواجد في مدرجات ملعب «بابارا بارك» لمساندة النجم المصري خلال مواجهة طرابزون سبور أمام فرينكفاروزي المجري، في أول ظهور أوروبي لصلاح بقميص الفريق التركي.