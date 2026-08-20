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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق الدوري بساعات .. تعرف على مباريات الزمالك كاملة في المرحلة الأولى

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، مساء الجمعة، بمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الأولى من المسابقة، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية والمنافسة على اللقب.

وتشهد المرحلة الأولى من الدوري مواجهات قوية للزمالك، أبرزها مباراة القمة أمام الأهلي، إلى جانب مواجهتي بيراميدز والمصري، ويخوض الفريق 19 مباراة خلال المرحلة الأولى، وجاء جدول مبارياته على النحو التالي:

  • الجولة الأولى: الزمالك × الاتحاد السكندري – الجمعة 21 أغسطس – ستاد القاهرة.
  • الجولة الثانية: البنك الأهلي × الزمالك – الأربعاء 26 أغسطس – ستاد القاهرة.
  • الجولة الثالثة: الزمالك × منتخب السويس – الاثنين 31 أغسطس – ستاد القاهرة.
  • الجولة الرابعة: الزمالك × أبوقير للأسمدة – الثلاثاء 8 سبتمبر – ستاد القاهرة.
  • الجولة الخامسة: غزل المحلة × الزمالك – الأربعاء 16 سبتمبر – ستاد غزل المحلة.
  • الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي – الأحد 11 أكتوبر – ستاد القاهرة.
  • الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك – الثلاثاء 20 أكتوبر – ستاد أسمنت أسيوط.
  • الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب – الأربعاء 28 أكتوبر – ستاد القاهرة.
  • الجولة التاسعة: الجونة × الزمالك – الاثنين 23 نوفمبر – ستاد خالد بشارة.
  • الجولة العاشرة: الزمالك × المصري – الأربعاء 9 ديسمبر – ستاد برج العرب.
  • الجولة الحادية عشرة: سموحة × الزمالك – الاثنين 14 ديسمبر – ستاد برج العرب.
  • الجولة الثانية عشرة: الزمالك × طلائع الجيش – الأربعاء 23 ديسمبر – ستاد القاهرة.
  • الجولة الثالثة عشرة: بيراميدز × الزمالك – الاثنين 28 ديسمبر – ستاد 30 يونيو.
  • الجولة الرابعة عشرة: الزمالك × وادي دجلة – الاثنين 4 يناير – ستاد القاهرة.
  • الجولة الخامسة عشرة: زد × الزمالك – الأربعاء 27 يناير – ستاد القاهرة.
  • الجولة السادسة عشرة: الزمالك × مودرن سبورت – الأحد 31 يناير – ستاد القاهرة.
  • الجولة السابعة عشرة: سيراميكا كليوباترا × الزمالك – الجمعة 5 فبراير – ستاد هيئة قناة السويس.
  • الجولة الثامنة عشرة: الزمالك × إنبي – الخميس 11 فبراير – ستاد القاهرة.
  • الجولة التاسعة عشرة: القناة × الزمالك – الخميس 18 فبراير – ستاد هيئة قناة السويس.
الزمالك الدوري المصري مباريات الزمالك في الدوري

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