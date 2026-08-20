قبل انطلاق الدوري بساعات .. تعرف على مباريات الزمالك كاملة في المرحلة الأولى

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، مساء الجمعة، بمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الأولى من المسابقة، وسط تطلعات لتحقيق بداية قوية والمنافسة على اللقب.

وتشهد المرحلة الأولى من الدوري مواجهات قوية للزمالك، أبرزها مباراة القمة أمام الأهلي، إلى جانب مواجهتي بيراميدز والمصري، ويخوض الفريق 19 مباراة خلال المرحلة الأولى، وجاء جدول مبارياته على النحو التالي: