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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام مميزة في انطلاقة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
حمزة شعيب

شهدت الجولة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2026/27 تألق عدد من لاعبي أتلتيكو مدريد، بعدما سجل لي كانج إن وأليكس باينا أهدافًا في مواجهة ملقا، إلى جانب تقديم بابلو باريوس أداءً مميزًا على مستوى صناعة اللعب والعمل الدفاعي.

ويُعد الكوري الجنوبي لي كانج إن ثالث أصغر لاعب أجنبي يسجل في أول مباراة له مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين، بعمر 25 عامًا و181 يومًا، خلف الفرنسي فلورنت سيناما بونجول، الذي سجل عام 2008 بعمر 23 عامًا و316 يومًا، والهولندي جون هيتينجا، الذي سجل في العام ذاته بعمر 24 عامًا و290 يومًا.

وقدم لي كانج إن أداءً لافتًا أمام ملقا خلال مشاركته لمدة 33 دقيقة، حيث سدد 3 مرات، وبلغ معدل أهدافه المتوقعة 0.12 هدفًا، كما صنع فرصة محققة للتسجيل، وبلغ معدل تمريراته الحاسمة المتوقعة 0.05 تمريرة حاسمة.

ونفذ اللاعب الكوري 13 تمريرة صحيحة، إلى جانب تقديم 3 مساهمات دفاعية، واستخلاص الكرة 3 مرات بدقة بلغت 100%، والفوز بـ4 مواجهات ثنائية أرضية بنسبة نجاح 100%، بالإضافة إلى استعادة الكرة مرة واحدة، وتوج ظهوره بتسجيل هدف.

أليكس باينا.. بصمة تاريخية

واصل الإسباني أليكس باينا تألقه مع أتلتيكو مدريد، بعدما سجل هدفًا من ركلة حرة مباشرة أمام ملقا، ليصبح أول لاعب إسباني يسجل لأتلتيكو مدريد من ركلة حرة مباشرة في الدوري الإسباني منذ أنطونيو لوبيز أمام ريال سرقسطة في أكتوبر 2009.

كما سجل باينا هدفه الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدوري الإسباني، وذلك بعد 18 محاولة.

وخلال مشاركته في 7 مواسم بالدوري الإسباني مع فياريال وأتلتيكو مدريد، ساهم باينا في 46 هدفًا خلال 136 مباراة، بواقع 18 هدفًا و28 تمريرة حاسمة.

وشارك باينا أمام ملقا لمدة 33 دقيقة، سدد خلالها مرة واحدة، وبلغ معدل أهدافه المتوقعة 0.05 هدفًا، وصنع فرصتين، مع معدل تمريرات حاسمة متوقعة بلغ 0.09 تمريرة حاسمة.

كما نفذ 15 تمريرة صحيحة، واستعاد الكرة 4 مرات، وفاز بمواجهة ثنائية أرضية، إلى جانب تسجيله هدف أتلتيكو مدريد.

بابلو باريوس.. حضور قوي

من جانبه، قدم بابلو باريوس أداءً مميزًا أمام ملقا، حيث صنع فرصة للتسجيل، ونفذ 51 تمريرة صحيحة، من بينها 3 تمريرات طويلة ناجحة، كما أتم 3 مراوغات ناجحة.

وعلى المستوى الدفاعي، قدم باريوس 3 مساهمات دفاعية، ونجح في قطع 3 تمريرات، واستعاد الكرة 8 مرات، كما فاز بـ6 مواجهات ثنائية، ليؤكد حضوره القوي في خط وسط أتلتيكو مدريد خلال افتتاح مشوار الفريق في الليجا.

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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