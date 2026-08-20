مورينيو يطلب من لاعب ريال مدريد البحث عن نادٍ جديد

أبلغ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أحد لاعبي الميرنجي بضرورة البحث عن نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروجه من حساباته للموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، فإن راؤول أسينسيو، البالغ من العمر 23 عامًا، يُعد أحد أبرز المرشحين للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد قرار مورينيو بعدم الاعتماد عليه.

ورغم إبلاغ أسينسيو بضرورة البحث عن نادٍ جديد، فإن ريال مدريد لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي للتعاقد مع المدافع الإسباني.

وتسببت إصابة أسينسيو في الفخذ في تعطيل أي تطورات بشأن مستقبله، حيث ينتظر ريال مدريد ووكلاء اللاعب وصول العرض المناسب خلال الفترة المقبلة.

ويرحب النادي الملكي برحيل أسينسيو، إلا أن إصابته قد تؤثر على فرص انتقاله، خاصة مع إمكانية تردد الأندية المهتمة بضمه في اتخاذ قرارها خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وفي حال عدم وصول عرض مناسب، قد يضطر أسينسيو إلى الاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم الجديد، رغم خروجه من حسابات مورينيو.

ويستعد ريال مدريد لخوض أولى مبارياته الرسمية في الدوري الإسباني تحت قيادة مورينيو، عندما يواجه إسبانيول يوم السبت المقبل، في مستهل مشوار المدرب البرتغالي ببطولة الليجا بعد عودته لقيادة الفريق.