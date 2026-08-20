ديوماندي يكشف كواليس حديثه مع دروجبا بعد انتقاله إلى ريال مدريد

كشف الإيفواري يان ديوماندي، نجم ريال مدريد، عن تفاصيل حديثه مع أسطورة تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار ديدييه دروجبا، وذلك عقب انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ويبدأ ريال مدريد مرحلة جديدة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي عاد لتولي تدريب الفريق في ولاية ثانية بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، بهدف إعادة الميرنجي إلى منصات التتويج بعد موسمين خرج خلالهما دون تحقيق أي لقب.

ودعم مورينيو صفوف ريال مدريد بعدد من الصفقات، يأتي في مقدمتها يان ديوماندي، الذي انضم إلى النادي الإسباني قادمًا من لايبزيج مقابل نحو 140 مليون يورو.

وتحدث ديوماندي عن انتقاله إلى ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يشعر بالضغط رغم القيمة المالية الكبيرة للصفقة، وقال إن ثقته في نفسه وفي زملائه تجعله قادرًا على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

كما أعرب اللاعب الإيفواري عن سعادته بالعمل تحت قيادة مورينيو، مشيرًا إلى أنه مستعد لتقديم كل ما لديه من أجل المدرب البرتغالي، الذي يرى أن شخصيته تمثل عاملًا إيجابيًا بالنسبة للاعبين، خاصة الشباب منهم، لما يمتلكه من قدرة على مساعدتهم في الحفاظ على تركيزهم وتطوير مستواهم.

ووصف ديوماندي انتقاله إلى ريال مدريد بأنه أشبه بالحلم، مؤكدًا أنه لم يصدق في البداية رغبة النادي الملكي في التعاقد معه، وأنه لم يتمكن من النوم عندما علم باهتمام ريال مدريد بضمه.

وكشف اللاعب عن كواليس تلقيه خبر اهتمام النادي الإسباني، موضحًا أن جوني كالافات تواصل معه في وقت مبكر من صباح أحد الأيام أثناء وجوده في البرتغال، وأبلغه برغبة ريال مدريد في التعاقد معه، ليؤكد ديوماندي على الفور استعداده للانضمام إلى الفريق، معتبرًا أن فرصة اللعب للميرنجي لا يمكن رفضها.

ديوماندي يكشف تفاصيل حديثه مع دروجبا

وتطرق نجم ريال مدريد إلى علاقته بعدد من أساطير الكرة الإيفوارية، مؤكدًا أن يايا توريه وديدييه دروجبا من أبرز اللاعبين الذين يقتدي بهم

وأوضح ديوماندي أنه تحدث مع دروجبا قبل أيام، وكشف أن أسطورة تشيلسي نصحه بالاجتهاد والعمل بقوة، كما أخبره بأن جوزيه مورينيو كان بمثابة الأب بالنسبة له خلال فترة عملهما معًا.

وأكد اللاعب أن حديث دروجبا يعني له الكثير، خاصة أنه يعتبره أحد أساطير كرة القدم في بلاده، مشددًا على أهمية الاستماع إلى نصائحه والاستفادة من خبراته.

ويترقب جمهور ريال مدريد ظهور ديوماندي مع الفريق خلال الموسم الجديد، وسط آمال كبيرة في أن يواصل اللاعب تقديم المستويات التي ظهر بها خلال الموسم الماضي مع لايبزيج، ويصبح أحد العناصر الأساسية في مشروع مورينيو الجديد.