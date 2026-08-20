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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيرينتسفاروشي يسجل هدف التقدم في مرمى طرابزون سبور

صورة من الهدف
صورة من الهدف
إسلام مقلد

نجح كريستوفر زاكارياسين في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق فيرينتسفاروشي المجري في مرمى فريق طرابزون سبور التركي، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل كريستوفر زاكارياسين الهدف في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة من رأسية رأئعة سكنت شباك الحارس أندريه أونانا لتعلن عن تقدم الفريق المجري بهدف نظيف.

تشكيل طرابزون سبور التركي 

أعلن فاتح تقي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الرسمي لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون

وشهد التشكيل الأساسي لطرابزون سبور تواجد محمد صلاح، ليبدأ المباراة منذ الدقيقة الأولى، بعدما شارك كبديل في مواجهة قاسم باشا بالدوري التركي، حيث دخل اللقاء في الدقيقة 58.

ويعتمد الجهاز الفني لطرابزون سبور على محمد صلاح في الخط الأمامي، إلى جانب بول أونواتشو ونواه سافيولو، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

تشكيل طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي

وجاء التشكيل الرسمي لفريق طرابزون سبور على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نويوو، سينك أوزكاسار، سيدني كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال، بنيامين بونشواري، أوموت نايير.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نواه سافيولو.

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي

وانطلقت مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي المجري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، التي حصلت على حقوق بث اللقاء في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمباريات البطولة الأوروبية.

طرابزون سبور التركي كريستوفر زاكارياسين فيرينتسفاروشي بطولة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي

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