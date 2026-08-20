لقاء استثنائي مع الفرعون.. لاعب البوتشيا يحتفل بصورته مع محمد صلاح

شارك إمري فورال، لاعب البوتشيا، لحظة خاصة مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعدما نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق فورال على الصورة قائلًا: «إحدى أكثر اللحظات خصوصية بالنسبة لي... نحن مع صلاح»، معبرًا عن سعادته الكبيرة بلقاء قائد منتخب مصر ونجم الكرة المصرية.

ويأتي لقاء صلاح مع فورال بالتزامن مع بداية مشوار النجم المصري مع فريقه الجديد طرابزون سبور، الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، وسط حالة من الترقب الجماهيري لما سيقدمه اللاعب خلال تجربته الجديدة في الدوري التركي.

يستضيف طرابزون سبور التركي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح مساء اليوم الخميس، نظيره فيرينكفاروس المجري على ملعب "بابارا بارك" بمدينة طرابزون، في مباراة الذهاب من الدور الفاصل (الملحق) المؤهل إلى دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2026-2027.

ومن المتوقع مشاركة محمد صلاح أساسيًا في مباراة طرابزون سبور وفيرينكفاروس اليوم للمرة الأولى، بعد ظهوره بديلًا أمام قاسم باشا.