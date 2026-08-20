محمد عبد الجليل: بيزيرا "بتاع لقطة".. ورحيله القرار الأفضل للزمالك

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن القرار الأفضل للزمالك هو الموافقة على رحيل خوان بيزيرا عن صفوف الفريق

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الزمالك يستحق أن يكون افضل من ذلك، والزمالك عليه التعلم من أخطاءه السابقة.

وأضاف: اتمنى من مجلس الزمالك الموافقة على بيع بيزيرا للاستفادة المالية والزمالك كبير ولا يقف على لاعب معين

وتابع: بيزيرا لاعب لقطة ولعب على مشاعر الجماهير، وهو لاعب محترف، ولكن اتمنى ان يوافق الزمالك على بيعه للاستفادة المالية وإنعاش خزينة النادي ماليًا