المنوفية.. إحالة واقعـة مخالفـات وقـود سيـارات التدخل السريع للنيابة العـامة

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها ، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية ، تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ، وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 355 لسنة 2026 .

حيث تبين من خلال الفحص والتحقيقات ومراجعة سجلات الوقود بوحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال الفترة من أول يناير 2025 وحتي 30 يونيه 2026 تقاعس بعض المسئولين في أداء مهام عملهم مما ترتب عليه صرف وإستهلاك كميات من الوقود بالمخالفة لما هو مثبت بسجلات الوحدة بقيمة تتجاوز المليون جنيه ، وكذا عدم مراعاة الدقة في استخدام كارت الوقود وما نتج عنه من تمويل بعض السيارات بالسولار أو الزيوت بشكل عشوائي دون مطابقة تحركات تلك السيارات بأوامر التشغيل وخطوط السير ، مما ترتب عليه وجود شبهة إهدار لكميات من الوقود والاستيلاء علي المال العام.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية.