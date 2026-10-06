في ذكرى النصر.. عروض كاراتيه لفتيات معهد بالمنوفية خلال طابور الصباح

شهد معهد جزيرة دلهمو الأزهري بمحافظة المنوفية، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تضمنت عروضاً رياضية مميزة لطالبات المعهد.

وظهر في مقطع فيديو متداول فتيات المعهد وهن يقدمن عروضاً قتالية في رياضة الكاراتيه خلال طابور الصباح، مرتديات الزي الأبيض الخاص باللعبة، وسط تفاعل كبير من زملائهن وأعضاء هيئة التدريس.

وجاءت العروض في إطار حرص إدارة المعهد على غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس الطالبات، وإحياء ذكرى النصر المجيد بطريقة مختلفة تعكس قوة وعزيمة الفتاة المصرية وقدرتها على الدفاع عن نفسها ووطنها.

ولاقت الفيديوهات المتداولة للعروض إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون نموذجاً مشرفاً للاحتفال بذكرى أكتوبر داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.