ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة في المنوفية

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ومديرية التموين حملة تفتيشية للمرور على محلات الجزارة واماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك ، أسفرت عن ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومتابعة جودة وسلامة السلع المعروضة والتأكد من وصول منتجات آمنة و مطابقة للاشتراطات إلى المواطنين وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للاسواق والتأكد من مدى صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.