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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتورة نغم عابد الأمير نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث العلمية والتطبيقية ، علي هامش مؤتمر  مستشفي شبين الكوم التعليمي السنوي تحت عنوان " Multidisciplinary Team Conference From Concept To Clinical Practice   " ، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، الدكتور فيصل جودة مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية استمرار التعاون التام والتنسيق المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية إحتياجات المواطنين ، مؤكداً أن القطاع الصحي يشهد طفرة تنموية ونقلة نوعية علي أرض المحافظة وذلك من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية. 

كما أكد المحافظ علي دعمه الكامل لكافة الفعاليات والمؤتمرات العلمية والطبية التي تقام على أرض المحافظة ، لما تمثله من أهمية في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في المجالات الطبية ، مشيرا إلى والدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومستشفى شبين الكوم التعليمي في تطوير العنصر البشري ودعم التدريب والبحث العلمي بإعتبارهم ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، ودعم المنظومة الصحية وتعزيز مسارات التطوير والتميز.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث العلمية والتطبيقية عن سعادته بتلك الزيارة ، مثمناً جهود محافظ المنوفية الملموسة في تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة ، كما أكد حرص الهيئة المستمر في الإرتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة ، وكذا تعزيز المستوي العلمي للطبيب الأكاديمي ، بما يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم ، وفي نهاية اللقاء ، تم تبادل الدروع التذكارية تقديراً لجهود التعاون.

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية شعبة المعاهد جامعة المنوفية

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