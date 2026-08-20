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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نص خطاب "الفيفا" في أزمة حسام حسن عقب مباراة الأرجنتين بكأس العالم

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

 

يواجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إجراءات تأديبية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية التصريحات التي أدلى بها قبل وبعد مواجهة الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026.

وتعود الواقعة إلى المباراة التي جمعت المنتخبين يوم 7 يوليو الماضي، والتي أعقبها صدور عدد من التصريحات عن المدير الفني للفراعنة، اعتبرها الاتحاد الدولي محل نظر من الناحية التأديبية.

وبحسب الخطاب الموجه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، استند «فيفا» إلى ما ورد في تقرير المباراة من تصريحات علنية لحسام حسن، تضمنت انتقادات لطريقة إدارة المنافسة وظروف مواجهة الأرجنتين.

وتضمنت تصريحات المدير الفني اتهامات بوجود أفضلية حصل عليها المنتخب الأرجنتيني خلال البطولة، وربط ذلك بعدة عوامل، من بينها كونه حامل اللقب، والجوانب التسويقية المرتبطة بالبطولة، بالإضافة إلى مشاركة نجمه ليونيل ميسي.

كما تحدث حسام حسن عن تعرض منتخب مصر لظروف وصفها بالظلم المتعمد، معتبرًا أن هناك عوامل سبقت اللقاء وأخرى حدثت خلال المباراة كان لها تأثير على سير المواجهة ونتيجتها.

ورأى المدير الفني أن ما حدث لا يتوافق مع مفهوم اللعب النظيف، في تصريحات اعتبرها «فيفا» مرتبطة بمبادئ الاحترام والنزاهة والالتزام بقواعد البطولة.

وعلى إثر ذلك، قررت الجهات المختصة في الاتحاد الدولي بدء إجراءات تأديبية بحق حسام حسن، مع الاستناد إلى عدد من مواد لائحة الانضباط، من بينها المادة 13 الخاصة بالسلوك المسيء وانتهاك مبادئ اللعب النظيف، إلى جانب مواد أخرى مرتبطة بالالتزام باللوائح والولاء والنزاهة.

ومنح «فيفا» المدير الفني لمنتخب مصر مهلة تصل إلى 6 أيام من تاريخ إخطاره لتقديم رده وإفادته إلى أمانة لجنة الانضباط.

وفي حال عدم وصول الرد خلال المدة المحددة، أوضح الاتحاد الدولي أن لجنة الانضباط يمكنها إصدار قرارها اعتمادًا على المستندات والمعلومات الموجودة ضمن الملف، دون انتظار تقديم إفادة من حسام حسن.

فيفا حسام حسن اتحاد الكرة

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