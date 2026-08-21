شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي واقعة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة نتيجة تعرضه للتعذيب .





بالفحص تبين أن المذكور محكوم عليه فى قضية تسول بالحبس شهر .. وبتاريخ 22/ يوليو الماضى شعر بحالة إعياء نتيجة إصابته بالدرن الرئوى ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاته نتيجة حالته المرضية .

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من محاولات يائسة ومستمرة لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بعد أن تم كشف زيف مخططاتها.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .





