قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
طبيعة غير رياضية.. تفاصيل خطاب لجنة الانضباط بشأن تصريحات حسام حسن
الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران.. ضغوط أمريكية ورسائل إلى طهران
شائعة إخوانية.. الداخلية تنفي واقعة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيزة
استثمارات صينية بـ2 مليار دولار في قناة السويس.. مجمع صناعي يوفر آلاف فرص العمل ويعزز صادرات مصر
الداخلية تكشف تفاصيل اصابة 3 مهندسين فى تسريب باسطوانة إطفاء بهيئة قضائية بالأزبكية
جورج واشنطن تصل الشرق الأوسط.. وأمريكا تصعد الضغط على إيران وتبرم صفقة عسكرية بـ4.5 مليار دولار مع قطر
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر
الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق
أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل| أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران.. ضغوط أمريكية ورسائل إلى طهران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت الإمارات وقف التبادل التجاري والمالي مع إيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع حملة اقتصادية أمريكية جديدة تستهدف طهران، وبعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ولم تحدد أبوظبي موعد بدء تنفيذ القرار أو الأسباب المباشرة وراءه، إلا أن خبراء يرون أنه يحمل رسائل سياسية واقتصادية إلى طهران، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين والهجمات التي استهدفت ناقلات نفط إماراتية في مضيق هرمز، بالتزامن مع تقارب الموقف الإماراتي والأمريكي تجاه إيران.

وتُعد الإمارات أحد أبرز الشركاء التجاريين لإيران، كما تمثل منفذاً رئيسياً لوارداتها. وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 21 مليار دولار خلال الأشهر العشرة التي سبقت اندلاع الحرب، وفق بيانات إيرانية رسمية.

وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، استحوذت الإمارات على نحو 30.6% من واردات إيران خلال عام 2024، بقيمة تقارب 21 مليار دولار، فيما مثلت نحو 12% من صادراتها، بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار.

وتتركز نسبة كبيرة من التجارة بين البلدين في عمليات إعادة التصدير، وتشمل مجموعة واسعة من السلع، بينما لا تعكس البيانات الرسمية بشكل كامل حجم التدفقات غير المشروعة وعمليات التهريب.

ويرى خبراء أن وقف التجارة الرسمية لن يكون كافياً بمفرده لقطع القنوات المالية الإيرانية مع الخارج، في ظل اعتماد طهران على شبكات مالية وشركات واجهة، بعضها يعمل عبر الإمارات، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وقالت الباحثة في معهد الشرق الأوسط كارين يونج إن التطبيق الكامل للقرار قد يفرض أضراراً كبيرة على الاقتصاد الإيراني، لكنه في الوقت نفسه قد يترتب عليه تأثير اقتصادي على الإمارات، مشيرة إلى أن عزل إيران اقتصادياً يتطلب تعاون دول أخرى وفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات والشركات المتورطة في التعامل معها.

من جانبه، قال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ماكس ميزليش إن مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات تمر بصورة غير مباشرة عبر الإمارات، داعياً إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية المشبوهة.

ويأتي القرار الإماراتي في ظل تصاعد التوتر مع طهران، بعدما تعرضت الإمارات لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، قبل أن تتراجع وتيرة تلك الهجمات لاحقاً.

كما تزامن القرار مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق حملة اقتصادية جديدة ضد إيران، وسط تقديرات بأن أبوظبي تواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة للانضمام إلى جهود تشديد الخناق الاقتصادي على طهران.

وفي المقابل، يرى الباحث الإماراتي محمد باهارون أن القرار لا يعني بالضرورة انضمام الإمارات إلى العقوبات الأمريكية، وإنما يعكس، في جانب منه، رداً على طهران في ظل استهداف ناقلات النفط الإماراتية، معتبراً أن استمرار العلاقات التجارية والمالية أصبح أكثر صعوبة في ظل هذه الهجمات.

وبذلك، تبدو الخطوة الإماراتية محكومة بمزيج من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على إيران، بينما تواجه أبوظبي معادلة دقيقة بين مصالحها التجارية الكبيرة مع طهران ومتطلبات أمن الملاحة في الخليج.

الإمارات وقف التبادل التجاري والمالي إيران حملة اقتصادية أمريكية طهران الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

بحضور مصطفى حسني.. "طلعت مصطفى" تنظم ندوة دينية في نادي مدينتي احتفالا بالمولد النبوي

السائق

انزلي من العربية .. سائق تاكسي يرفض توصيل إسرائيلية في بولندا : أنتم تقتلون الناس

بحوث الصحراء» يعزز التعاون الزراعي مع كوريا الجنوبية

تعزيز التعاون الزراعي.. مذكرة تفاهم بين بحوث الصحراء وجامعة كيونغ بوك الكورية الجنوبية

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد