إيران عن العقوبات الأمريكية: الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، التهديد "غير القانوني" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحملة الاقتصادية ضد طهران.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها، نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن تهديد ترامب بتشديد العقوبات هو "الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري".

وحذر البيان من أن من يأمر بفرض هذه العقوبات أو ينفذها "سيُعرّض نفسه للملاحقة القضائية والعقاب".

وأضاف: "ستقع مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني على عاتق الحكومة الأمريكية ومنفذي هذه السياسة".

في سياق متصل، أشار الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، إلى استعداده لشن حرب استنزاف اقتصادية ضد إيران، مهدداً بـ"أقسى عملية اقتصادية" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.