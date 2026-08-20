إيران: تنظيف نحو 80% من بقعة النفط قرب جزيرة قشم

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، نقلاً عن مسؤولين، أنه تم تنظيف نحو 80% من بقعة النفط قرب جزيرة قشم الإيرانية.

وأضافت الهيئة: "تواصل فرق التنظيف والسلطات المحلية والمتطوعون إزالة ما تبقى من بقع النفط، والتي امتدت من سوزا إلى سالاخ".

وفي منتصف أغسطس الجاري، حذرت إيران من تدهور بيئي في مضيق هرمز بعد وصول تسرب نفطي إلى جزيرة قشم، مطالبة بتعويضات من المسؤولين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن البقعة النفطية "أدت إلى تدهور مياه" خليج وبحر عمان، مدعياً ​​أن "الأدلة الأولية تشير إلى ناقلة بضائع أجنبية كمصدر لها".

كتب بقائي عبر حسابه بمنصة "إكس" أن مثل هذه التسريبات قد تسببت في "أضرار بمليارات الدولارات على المناطق الساحلية الإيرانية خلال العقود الأخيرة"، مطالباً بالتعويض.