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بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يخسر أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف نظيف بالدوري الأوروبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يخسر أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف نظيف بالدوري الأوروبي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق فيرينتسفاروشي المجري الفوز على فريق طرابزون سبور التركي بنتيجة 1-0، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل كريستوفر زاكارياسين الهدف في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة من رأسية رائعة سكنت شباك الحارس أندريه أونانا لتعلن عن تقدم الفريق المجري بهدف نظيف.

وخلال المباراة تألق محمد صلاح في أكثر من فرصة لكن الحظ عانده في تسجيل أول أهدافه مع طرابزون سبور، وتعرض خلال الشوط الأول لرقابة لصيقة من جانب لاعبي الفريق المجري الذين تعمدوا اللعب بعنف.

وأهدر محمد صلاح فرصة من تصويبة أرضية مرت بجوار القائم في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وكرة أخرى في الدقيقة 56 برأسية بعد ارتداد الكرة من العارضة لتمنع الفريق التركي من تسجيل هدف التعادل.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في المجر لحسم بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل طرابزون سبور التركي 

أعلن فاتح تقي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الرسمي لمواجهة فيرينتسفاروشي المجري، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون

وشهد التشكيل الأساسي لطرابزون سبور تواجد محمد صلاح، ليبدأ المباراة منذ الدقيقة الأولى، بعدما شارك كبديل في مواجهة قاسم باشا بالدوري التركي، حيث دخل اللقاء في الدقيقة 58.

واعتمد الجهاز الفني لطرابزون سبور على محمد صلاح في الخط الأمامي، إلى جانب بول أونواتشو ونواه سافيولو، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

تشكيل طرابزون سبور أمام فيرينتسفاروشي

وجاء التشكيل الرسمي لفريق طرابزون سبور على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نويوو، سينك أوزكاسار، سيدني كابرال.

خط الوسط: مليح كاباساكال، بنيامين بونشواري، أوموت نايير.

خط الهجوم: محمد صلاح، بول أونواتشو، نواه سافيولو.

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي

وانطلقت مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي المجري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

وأذعيت المباراة عبر قناة أون سبورت، التي حصلت على حقوق بث اللقاء في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمباريات البطولة الأوروبية.


فيرينتسفاروشي فيرينتسفاروشي المجري طرابزون سبور التركي بطولة الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي

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