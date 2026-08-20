ما حكم دفن الأظافر بعد القص؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول الطريقة الصحيحة للتخلص من الأظافر بعد قصّها، وهل يجب دفنها أم يجوز إلقاؤها بأي شكل.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الشريعة الإسلامية تحث على النظافة والجمال، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال»، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تدعو الإنسان إلى الحفاظ على مظهره العام في أفضل صورة.

قصّ الأظافر من سنن الفطرة

وأشار إلى أن قصّ الأظافر من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما فيها من عناية بالنظافة الشخصية، موضحًا أنه لا ينبغي إلقاء الأظافر في الطرقات أو الأماكن العامة، لأن ذلك يخالف الذوق العام ولا يعكس السلوك الحضاري.

وأضاف أنه لا يُستحب أيضًا التخلص منها في الحمام، مؤكدًا أن الأفضل جمعها والتخلص منها بطريقة لائقة، مثل وضعها في كيس أو لفّها بقطعة قماش ثم إلقائها في الأماكن المخصصة للنفايات.

وبيّن أن دفن الأظافر في الأرض أمر مستحب عند بعض أهل العلم، لكنه ليس واجبًا، ولا يشترط له مكان بعينه، بل يمكن فعله في أي موضع مناسب دون مشقة.

وأكد أن من لم يتمكن من دفنها فلا حرج عليه، بشرط أن يتخلص منها بطريقة لا تسبب أذى أو ضررًا، مع مراعاة النظافة ومشاعر الآخرين، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.

وشدد الشيخ محمد كمال، على أن الالتزام بالنظافة والجمال من القيم الأساسية التي يدعو إليها الإسلام، والتي تعكس احترام الإنسان لنفسه ولمن حوله.

