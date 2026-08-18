تحذير عاجل للسيدات .. نوع من طلاء الأظافر يصيبك بالعقم

تتجه بريطانيا إلى تشديد قواعد استخدام بعض أنواع طلاء الأظافر الجل، بعد المخاوف العلمية المرتبطة بمادة كيميائية تدخل في تصنيع عدد من هذه المنتجات، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة على الجهاز التناسلي والغدد الصماء.

وتتركز الإجراءات الجديدة على المنتجات التي تحتوي على مادة «TPO»، المعروفة علميًا باسم ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أكسيد، والتي تستخدم لمساعدة طلاء الجل على التصلب عند تعريضه للأشعة فوق البنفسجية.

أثارت المادة اهتمام الجهات التنظيمية بسبب تصنيفها ضمن المواد التي قد تشكل خطرًا على الصحة الإنجابية، بعدما أظهرت تجارب مخبرية مخاوف بشأن تأثيرها في الخصوبة والهرمونات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ خطوة أكثر تشددًا تجاه استخدام المادة، بعد إدراجها ضمن المواد المصنفة على أنها سامة للتكاثر.

وبموجب القواعد المعلنة، لن يتمكن اختصاصيو الأظافر في المملكة المتحدة من شراء منتجات جديدة تحتوي على مادة TPO اعتبارًا من 14 فبراير 2027، مع وجود ترتيبات للتعامل مع المخزون الموجود بالفعل.

