الداخلية تكشف تفاصيل بيع مشروبات كحولية لطفل بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من عاملان بأحد محلات بيع المواد الكحولية بالأقصر لقيامهما ببيع زجاجة مشروبات كحولية لأحد الأطفال بالمخالفة للقانون.







بالفحص أمكن تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن 9 – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) ، وبإستدعائه حضر رفقة خاله وبسؤالهما قرر الطفل أنه بتاريخ 17 الجارى توجه للمحل المشار إليه وقام بشراء زجاجة مشروبات كحولية من (عاملان بالمحل) بطلب من صديق خاله (مالك بازار ملاصق لمحل بيع الخمور) وإعطائها لخاله، وبإستدعاء مالك البازار المذكور وبسؤاله أقر بتحريضه للطفل على التوجه للمحل وشراء المشروبات الكحولية من العاملان على النحو الظاهر بمقطع الفيديو والإتفاق مع أحد الأشخاص (عاطل- مقيم بالأقصر) على تصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى لتعريض ملاك محل بيع الخمور للمساءلة القانونية، وذلك لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة.





تم ضبط كافة الأطراف.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









