ألفاظ خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .





