بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

خطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة باللون الأحمر، ظهرت بها وسط أجواء البحر، في صور لاقت اهتمامًا من محبي الموضة والأزياء، خاصة مع التصميم اللافت للفستان وتفاصيله الأنثوية.

سيرين عبد النور بإطلالة حمراء على البحر

واعتمدت سيرين عبد النور في إطلالتها على فستان طويل باللون الأحمر، جاء بتصميم أنيق ينسدل على القوام وصولًا إلى الأرض، مع ذيل طويل منح الإطلالة طابعًا فخمًا يشبه أزياء السجادة الحمراء.

وجاء الجزء العلوي من الفستان بتصميم أوف شولدر، مع أكمام منسدلة على الكتفين وتفاصيل من القماش الشفاف، بينما تميز الخصر بقصة محددة أبرزت تناسق التصميم.

أما التنورة فجاءت واسعة وانسيابية، مع فتحة جانبية تكشف جزءًا من الساق، وهو ما أضاف لمسة جريئة إلى الفستان مع الحفاظ على طابعه الراقي.

سيرين عبد النور

تفاصيل فستان سيرين عبد النور

وتميز الفستان بمجموعة من التفاصيل التي جعلت الإطلالة لافتة، أبرزها:

اللون الأحمر القوي الذي منح الإطلالة حضورًا واضحًا.

تصميم أوف شولدر أبرز منطقة الكتفين.

تفاصيل شفافة ودانتيل عند الجزء العلوي من الفستان.

قصة محددة عند الخصر.

تنورة طويلة وواسعة بانسيابية واضحة.

ذيل طويل امتد على الأرض ومنح الفستان طابعًا فخمًا.

فتحة جانبية أضفت لمسة عصرية وجريئة.

سيرين عبد النور

مكياج سيرين عبد النور وتسريحة الشعر

واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر طويلة باللون الداكن، تركتها منسدلة خلف ظهرها مع خصلات منسدلة حول الوجه، وهو اختيار حافظ على بساطة اللوك أمام قوة لون الفستان.

أما المكياج فجاء بدرجات ناعمة نسبيًا، مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية تميل إلى الأحمر، بما يتناغم مع لون الفستان.

كما اعتمدت على إكسسوارات ذهبية بسيطة، ظهرت في أساور حول الذراع، دون المبالغة في المجوهرات حتى يظل الفستان هو العنصر الأساسي في الإطلالة.

سيرين عبد النور

إطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

وجاء اختيار البحر كخلفية للتصوير ليمنح الإطلالة طابعًا صيفيًا مميزًا، إذ ظهر الفستان الأحمر في تباين واضح مع ألوان البحر والسماء، بينما أضافت وضعيات التصوير المختلفة تنوعًا للصور، بين الوقوف والجلوس على جذوع الأشجار بالقرب من الشاطئ.

وتعكس الإطلالة اعتماد سيرين عبد النور على الألوان القوية والتصميمات الأنثوية التي تجمع بين الفخامة والجرأة، مع الحفاظ على تفاصيل ناعمة في الشعر والمكياج والإكسسوارات.