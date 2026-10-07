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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تلاميذ ابتدائي بأسوان يوجهون رسالة توعوية في ذكرى نصر أكتوبر

فيديو متداول عبر فيسبوك
فيديو متداول عبر فيسبوك
باسنتي ناجي

في لفتة توعوية بالتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، ظهر عدد من تلاميذ المرحلة الابتدائية في أسوان خلال نشاط داخل المدرسة، حمل رسائل مرتبطة بذكرى الانتصار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاركة التلاميذ في النشاط، وسط تفاعل من زملائهم والمعلمين داخل الفصل.

فيديو متداول عبر فيسبوك 

وظهر أحد التلاميذ مرتديًا زيًا يحمل من الخلف رسمة مرتبطة بالعلم الإسرائيلي، في إطار النشاط التوعوي الذي يستهدف تعريف الأطفال بأحداث حرب أكتوبر وترسيخ الوعي بتاريخ وطنهم.

ويأتي النشاط بالتزامن مع قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، التي تحظى بمكانة بارزة في الذاكرة الوطنية المصرية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بفكرة توصيل المعلومات التاريخية والوطنية للأطفال بصورة مبسطة تتناسب مع أعمارهم

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