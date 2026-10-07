قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز
اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على حذف المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تعافي زياد من السرطان.. إصابة والده بالمرض ووالدته: ابتلاء عظيم

والدة زياد
والدة زياد
باسنتي ناجي

وجهت والدة الطفل زياد رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن رحلة الأسرة مع المرض، معربة عن تمسكها بالأمل والرضا بقضاء الله، وقالت: «طمعانة في كرمك يا رب وراضية بقضائك، وإن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي».

وكتبت والدة زياد: «متخيلتش إن ممكن أكون بكتب الكلام ده (تاني)، ودعيت كتير إننا مكنوش (هنا) تاني، لكن الحياة علمتني إن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الحمد لله واللهم لا اعتراض، تم اختبار عيلتنا الصغيرة لاختبار تاني وابتلاء عظيم».

وأضافت: «السرطان رجع حياتنا والمرة دي مع حبيب قلبي وصاحبي وشريك عمري وتاج راسي تامر»، موضحة أنه في أوائل شهر سبتمبر تم اكتشاف إصابة زوجها تامر بالسرطان، وقالت: «اكتشفنا بالصدفة البحتة إن تامر عنده سرطان مرحلة متأخرة ومنتشر من النوع الشرس».

وتابعت: «سبحان الله تقريبًا من غير أي أعراض، ومفيش كلام يوصف الليلة دي ولا الأسابيع اللي فاتت، ولا الوجع اللي غطى مرة واحدة والتخبط والتعب»، مشيرة إلى أن الأسرة مرت بمرحلة صعبة، لكنها تمسكت بالإيمان والدعاء، قائلة: «إحنا من أكبر المؤمنين بقوة الدعاء ومعجزاته، ده النور اللي شالنا في عز العتمة».

واختتمت رسالتها بالدعاء لزوجها بالشفاء، قائلة: «ادعولنا! ادعوا لتامر يخف وجعه ويشفيه شفاء تام، للدكاترة يلاقوا العلاج الصح، لينا بالصبر والقوة، ونفضل ندعي ونختار البهجة على قد ما نقدر.. طمعانة في كرمك يا رب وراضية بقضائك».

والدة زياد السرطان كانسر زياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبد الغفار

مش كل تغيير تمرد.. الصحة توضح كيف يفهم الآباء نفسية أبنائهم في مرحلة المراهقة

اللواء أركان حرب عادل العمدة نائب مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

اللواء أركان حرب عادل العمدة: حرب أكتوبر إنجاز وإعجاز غير مسبوق

الخبز

الحبس 5 سنوات وغلق المنشأة.. التموين توجه تحذيرًا شديد اللهجة للمخالفين

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد