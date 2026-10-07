بعد تعافي زياد من السرطان.. إصابة والده بالمرض ووالدته: ابتلاء عظيم

وجهت والدة الطفل زياد رسالة مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن رحلة الأسرة مع المرض، معربة عن تمسكها بالأمل والرضا بقضاء الله، وقالت: «طمعانة في كرمك يا رب وراضية بقضائك، وإن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي».

وكتبت والدة زياد: «متخيلتش إن ممكن أكون بكتب الكلام ده (تاني)، ودعيت كتير إننا مكنوش (هنا) تاني، لكن الحياة علمتني إن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الحمد لله واللهم لا اعتراض، تم اختبار عيلتنا الصغيرة لاختبار تاني وابتلاء عظيم».

وأضافت: «السرطان رجع حياتنا والمرة دي مع حبيب قلبي وصاحبي وشريك عمري وتاج راسي تامر»، موضحة أنه في أوائل شهر سبتمبر تم اكتشاف إصابة زوجها تامر بالسرطان، وقالت: «اكتشفنا بالصدفة البحتة إن تامر عنده سرطان مرحلة متأخرة ومنتشر من النوع الشرس».

وتابعت: «سبحان الله تقريبًا من غير أي أعراض، ومفيش كلام يوصف الليلة دي ولا الأسابيع اللي فاتت، ولا الوجع اللي غطى مرة واحدة والتخبط والتعب»، مشيرة إلى أن الأسرة مرت بمرحلة صعبة، لكنها تمسكت بالإيمان والدعاء، قائلة: «إحنا من أكبر المؤمنين بقوة الدعاء ومعجزاته، ده النور اللي شالنا في عز العتمة».

واختتمت رسالتها بالدعاء لزوجها بالشفاء، قائلة: «ادعولنا! ادعوا لتامر يخف وجعه ويشفيه شفاء تام، للدكاترة يلاقوا العلاج الصح، لينا بالصبر والقوة، ونفضل ندعي ونختار البهجة على قد ما نقدر.. طمعانة في كرمك يا رب وراضية بقضائك».