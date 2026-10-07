عصام عبد الفتاح: إسبانيا والبرتغال وافقتا على القمة.. لكن الحكم ليس من النخبة

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم، عن كواليس اختيار الطاقم التحكيمي الأجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، مؤكدًا أن عددًا من الدول الأوروبية اعتذر عن إرسال حكام من النخبة لإدارة اللقاء.

الأهلي والزمالك

وقال عبد الفتاح، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا اعتذرت عن إرسال حكام نخبة للمباراة، بينما وافقت إسبانيا على إرسال طاقم تحكيم، لكن الحكم المختار ليس من حكام النخبة.

وأضاف أن البرتغال وافقت أيضًا على إرسال حكم، لكنه لا ينتمي إلى فئة حكام النخبة.