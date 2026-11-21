أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، برئاسة المستشار أشرف عيسى، وعضوية المستشار بهجت الحسامي والمستشار محمد السحيمي، ضوابط التصويت والفرز وإعلان النتائج، تنفيذًا لقرار رئيس الحزب رقم 291 لسنة 2026.

وتُجرى الانتخابات اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً، لشغل 18 مقعدًا، هي السكرتير العام، و5 نواب لرئيس الحزب، و6 مساعدي السكرتير العام، وأمين الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، وأربعة أعضاء بالمكتب التنفيذي، ويكون رئيس الحزب رئيسًا للمكتب بحكم منصبه.

وأضاف المستشار أشرف عيسى أن التصويت يقتصر على أعضاء الهيئة العليا أصحاب الحق في الانتخاب والحاضرين بشخصهم، ولا يجوز التصويت بتوكيل أو تفويض، ولرئيس الحزب صوت واحد باعتباره عضوًا في الهيئة العليا، ويُجرى الاقتراع السري المباشر على أوراق واضحة ومختومة وموقعة من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها، بعد التحقق من خلو الصناديق من أوراق الاقتراع.

وأوضحت اللجنة أن زيادة عدد الاختيارات المسموح بها لمنصب معين تبطل الاختيارات الخاصة بهذا المنصب وحده، مع بقاء باقي الاختيارات صحيحة، أما الورقة غير المختومة أو غير الموقعة أو التي تحمل علامة تكشف شخصية الناخب فتبطل كليًا.

ويُعلن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وفي المناصب متعددة المقاعد يفوز أصحاب أعلى الأصوات في حدود المقاعد المخصصة، أما إذا ساوى عدد المرشحين عدد المقاعد فيُعلن فوزهم بالتزكية، وإذا تعادل المرشحون على المقعد الأخير تُعرض أسماؤهم على الهيئة العليا لاختيار أحدهم بالأغلبية، ويُرجح الجانب الذي فيه رئيس الحزب عند استمرار التعادل، وفقًا للمادة 24 من اللائحة.

وأضاف رئيس اللجنة أنه عقب التصويت تطابق اللجنة أوراق الاقتراع مع كشوف الحضور، ثم تتولى الفرز بحضور من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم، وتُثبت النتائج في محضر رسمي تُعلن نتائجه فور انتهاء الفرز، وتُسلم أوراق الانتخاب ومحاضرها إلى الجهة المختصة بموجب محضر تسليم.

وأكد المستشار أشرف عيسى أن اللجنة تفقدت موقع التصويت، وتلتزم بتطبيق الضوابط على الجميع بما يكفل الحياد والمساواة وسرية الاختيار، وأن عرض الإجراءات على رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا يأتي للإحاطة والإقرار قبل بدء الاقتراع.