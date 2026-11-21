تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، اجتماعًا في الخامسة من مساء اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، بالمقر الرئيسي للحزب، وذلك لانتخاب المكتب التنفيذي للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية.

ويتكون المكتب التنفيذي لحزب الوفد من 5 نواب لرئيس الحزب، والسكرتير العام، و6 سكرتارية عامة مساعدين، وأميني الصندوق، وأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من الهيئة العليا.

كان الاجتماع الأول للهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، والمنعقد يوم 16 نوفمبر 2026، قد شهد موافقة الهيئة العليا على اقتراح رئيس الوفد بتعيين أحمد محمد حلمي سويلم عضوًا بالهيئة العليا، خلفًا لوالده الراحل محمد حلمي سويلم، وذلك استنادًا إلى نص المادة (22) من اللائحة.

كما أقرت الهيئة العليا لحزب الوفد اعتماد اللجنة النوعية للشباب، ولائحة تنظيم وإدارة جلسات الهيئة العليا، وناقشت الهيئة العليا خطة عمل الحزب حتى نهاية عام 2026.

كما وافقت الهيئة العليا على مد فترة عمل اللجنة المشكلة من قبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد، لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للحزب، على أن تنتهي من عملها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم السبت ، وتعلن أسماء المرشحين والمناصب المرشحين لها أمام الهيئة العليا للوفد فور غلق باب الترشح.

وأكد القرار أن هذه الخطوة تستهدف الانتقال من اختيار القيادات على أساس العلاقات الشخصية أو التوافقات الانتخابية إلى اختيارها وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على تحمل المسؤولية، بحيث يكون لكل مرشح ملف يتضمن مؤهلاته وبرنامج عمله، بما يتيح لأعضاء الهيئة العليا المفاضلة الموضوعية بين المتقدمين.

وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يُفضَّل توافرها في المتقدمين، تشمل تقديم سيرة ذاتية تفصيلية تتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية، وبيانًا بالمسؤوليات الحزبية السابقة والإنجازات المحققة خلالها، مدعومًا بالمستندات المتاحة، إلى جانب تقديم برنامج عمل مكتوب للمنصب المرشح له، يتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.

كما تتضمن المعايير إقرار المرشح بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام، والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والتعهد بالالتزام بالاختصاصات المحددة لمنصبه وعدم التدخل في اختصاصات باقي أعضاء المكتب التنفيذي، فضلًا عن الموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا للحزب.

وحدد القرار الفترة من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026 حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 21 نوفمبر، لتلقي طلبات الترشح للمناصب المعلن عنها، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات.