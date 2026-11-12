"الأعلى للإعلام" يحقق في شكوى رئيس حزب الوفد ضد عمرو النعماني

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى مقدمة من الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، ضد الحساب الإلكتروني باسم "المستشار الإعلامي عمرو النعماني" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذلك أحد المواقع الإلكترونية.

وبدوره، أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى المقدمة إلى لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها وفحصها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.