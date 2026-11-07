"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من إلهام شاهين، ضد مرتضى منصور، بصفته صاحب ومدير الصفحة الرسمية الموثقة "Mortada Mansour" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وطلبت الشاكية إبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه فحص الشكوى لضمه إلى البلاغ المقدم منها بمكتب المستشار النائب العام، والخاص بالوقائع ذاتها، فضلًا عن وقف وحجب الحساب المشار إليه.

بدوره، أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى المقدمة إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.