نظم حزب مصر القومي ، ندوة تثقيفية بعنوان «البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبرات السياسية والبرلمانية، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب، في إطار حرص حزب مصر القومي على تطوير الأداء الحزبي ونشر ثقافة العمل السياسي المؤسسي.

أكد المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب ، خلال كلمته، أهمية تفعيل مدونة سلوك للممارسين للعمل السياسي، باعتبارها إطاراً أخلاقياً ومهنياً ينظم العلاقات بين القيادات الحزبية، ويرسخ مبادئ الاحترام المتبادل والانضباط وقبول الاختلاف، مشدداً على أن العمل السياسي مسئولية عامة، وأن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة شخصية.

ومن جانبها، تناولت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، مفهوم البروتوكول السياسي وأهمية التعامل به مع القيادات داخل الأحزاب السياسية، وكذلك في التواصل مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة، مؤكدة أهمية الوعي بقواعد التعامل الرسمي واحترام الاختصاصات والصفات المؤسسية.

وتناول اللواء أمجد شافعي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، مفهوم البروتوكول السياسي وأصول العمل به، موضحاً قواعد التعامل الرسمي والمراسم والأسبقية واحترام الصفات والمواقع القيادية، وأهمية الالتزام بها داخل المؤسسات.

وتحدث اللواء أحمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق، عن آليات تفعيل البروتوكول السياسي والانتقال به من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، من خلال التدريب والانضباط وتحديد الاختصاصات وتعزيز التنسيق المؤسسي.

كما استعرض اللواء أركان حرب أشرف فوزي، الخبير الأمني، أهمية التخطيط الاستراتيجي والسياسي في البروتوكولات السياسية، ودور الإعداد المسبق وتحديد الأهداف وتوزيع المسؤوليات وإدارة اللقاءات في تحقيق النجاح المؤسسي.

وشهدت الندوة مشاركة وتفاعل قيادات وأعضاء حزب مصر القومي، حيث دارت مناقشات حول أهمية نشر ثقافة البروتوكول السياسي وتأهيل الكوادر الحزبية، وتعزيز مهارات التواصل وإدارة العلاقات داخل المؤسسات السياسية.

وشددت على أهمية تحويل المفاهيم والمبادئ التي تناولتها إلى ممارسات عملية داخل العمل الحزبي، والعمل على إعداد مدونة سلوك ودليل إرشادي للبروتوكول السياسي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة سياسية قائمة على المسؤولية والاحترام والانضباط والعمل المؤسسي.