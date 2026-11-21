تقدم النائب أشرف عبد الغني باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعظيم الاستفادة من صناعة الإطارات في مصر، والتوسع في إنتاج إطارات سيارات الركوب الخاصة وسيارات الأجرة محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويفتح المجال أمام صناعة قادرة على المنافسة والتصدير.

وأكد النائب أن صناعة الإطارات من الصناعات المرتبطة بشكل مباشر بقطاع السيارات والنقل، ولا تقتصر أهميتها على تلبية احتياجات السوق، بل تمتد إلى سلامة المركبات ودعم الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد، بما يجعل التوسع فيها فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة الصناعية.

مصر تمتلك قاعدة صناعية وخبرات فنية

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وخبرات فنية في إنتاج إطارات المركبات التجارية والنقل الثقيل والمعدات، إلى جانب تحركات استثمارية لإقامة مشروعات جديدة لإنتاج إطارات السيارات الخاصة وقوالب الإطارات، وهو ما يستدعي البناء على هذه الخطوات وتحويلها إلى منظومة تصنيع متكاملة.

وأوضح عبد الغني أن التوسع في إنتاج إطارات السيارات الخاصة والأجرة يمثل أهمية خاصة، نظرًا لاتساع قاعدة مستخدميها وارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، فضلًا عن أهمية توفير إطارات محلية مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية للحفاظ على سلامة المركبات.

ولفت الاقتراح إلى أن توطين الصناعة لا ينبغي أن يتوقف عند إنتاج الإطار بشكله النهائي، وإنما يجب أن يشمل مدخلات الإنتاج والصناعات المغذية، بما يقلل الاعتماد على المكونات المستوردة، ويدعم نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة، ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار والتشغيل.

وتضمن المقترح إعداد رؤية متكاملة لزيادة حصة الإنتاج المصري من احتياجات السوق المحلية تدريجيًا، وتشجيع إقامة مصانع للصناعات المغذية ومكونات الإطارات، وربط الحوافز الاستثمارية المقدمة للمشروعات الجديدة بمستهدفات محددة لزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا والتصدير، إلى جانب إنشاء مراكز للبحث والتطوير والاختبارات.

كما طالب بوضع منظومة رقابية تضمن مطابقة الإطارات المتداولة في السوق المصرية، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة، مع مواجهة المنتجات غير المطابقة والممارسات التي تضر بالمنافسة وتحمي المستهلك.

واختتم النائب مقترحه بالدعوة إلى استغلال الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية، والعمل على تحويلها إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الإطارات إلى الأسواق العربية والأفريقية وغيرها، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري ويعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

ويستهدف المقترح الانتقال بصناعة الإطارات من مجرد تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية إلى صناعة متكاملة تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات .