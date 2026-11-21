أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، أن الشائعات والحملات المشبوهة التي تستهدف الدولة المصرية لن تنال من عزيمة المصريين أو تؤثر في تماسك جبهتهم الداخلية، مشددة على أن وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم التحديات التي تواجه الدولة يمثلان حائط صد أمام محاولات التشكيك وبث الفرقة.

وقالت هرماس خلال تصريحات لها اليوم ، إن المصريين يدركون جيدًا حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، كما يقدرون حجم التحديات والضغوط التي تواجه مصر في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدة أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك مؤسساتها الوطنية ووعي شعبها.

وأضافت أن مصر ستظل قوية بفضل قيادتها السياسية، وقواتها المسلحة الباسلة، وشرطتها الوطنية، وشعبها الأصيل الذي يثبت دائمًا، في أوقات المحن والأزمات، أنه على قدر المسؤولية، وأنه يقف خلف وطنه ويحافظ على استقراره ومقدراته.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الوعي والاصطفاف الوطني، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة أو الحملات التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، مؤكدة أن الحفاظ على الوطن مسؤولية مشتركة، وأن وحدة المصريين ستظل مصدر قوتهم في مواجهة مختلف التحديات.