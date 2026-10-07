لاعب موهوب.. أحمد خطاب يحذر محمود صلاح: اللعب في الأهلي مسؤولية كبيرة والضغوط ستزيد

تحدث أحمد خطاب، المدير الفني السابق لغزل المحلة وفاركو، عن محمود صلاح، نجم منتخب مصر للشباب ولاعب الأهلي، مشيدًا بالإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها، وموجهًا له عدة نصائح مع بداية مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن محمود صلاح يمتلك موهبة كبيرة وإمكانيات فطرية مميزة، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة والوصول إلى المكانة التي يستحقها.

وأضاف: «محمود طبعًا لعيب لا خلاف عليه، عنده إمكانيات فطرية كبيرة جدًا، موهبة فعلًا كبيرة تستحق إنها توصل لمكانة كبيرة».

وشدد خطاب على أن محمود صلاح يحتاج إلى العمل على الجانب الذهني والسمات الشخصية أكثر من الجانب الفني، موضحًا أن هذا الأمر أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح اللاعبين خلال العصر الحديث.

وأوضح: «أتمناله التوفيق في اللي جاي، وإنه يشتغل على نفسه ذهنيًا أكتر من فنيًا، لأن إحنا بنفتقد التأهيل النفسي والسمات الشخصية في الفئة العمرية دي».

وتابع: «كل الناس بتبص للإمكانيات الفنية والبدنية بس، ولكن في العصر الحديث اللي إحنا فيه مبقاش ده اللي بيخلي اللعيب يروح لمنطقة بعيدة شوية قد السمات الشخصية والعقلية».

وأشار المدير الفني السابق للمحلة إلى أن انتقال محمود صلاح إلى الأهلي سيضعه أمام مسؤوليات وضغوط أكبر، خاصة بعد تألقه مع منتخب مصر للشباب، مؤكدًا ضرورة تأقلمه مع حياته الجديدة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي.

كواليس رحيل محمود صلاح عن المحلة

وكشف أحمد خطاب كواليس رحيل محمود صلاح عن غزل المحلة وانتقاله إلى الأهلي، مؤكدًا أن القرار لم يكن منفردًا منه أو من إدارة النادي، وإنما جاء بعد مناقشات مشتركة، خاصة مع ظهور عرض الأهلي.

وقال خطاب إن إدارة غزل المحلة كانت ترغب في بداية الأمر في الحفاظ على جميع لاعبي الفريق، لكن مع ظهور عروض لمحمود صلاح وعرض الأهلي تحديدًا، تم بحث الأمر من أجل تحقيق استفادة مادية للنادي، إلى جانب منح اللاعب فرصة لخوض تجربة جديدة.

وأضاف: «مكنش من البداية خروج محمود واضح، ولكن في خلال فترة الإعداد، لما ظهرت العروض اللي جتله وعرض النادي الأهلي، قعدنا واتكلمنا مع البشمهندس وليد، ولقينا إن في التوقيت ده كان أفضل حاجة للنادي إنه يستفيد ماديًا، وفي نفس الوقت محمود يخوض تجربة جديدة».

أحمد خطاب يكشف حالة محمود صلاح النفسية

وأوضح خطاب أنه تحدث مع محمود صلاح خلال فترة وجود الفريق في معسكر بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية في تلك الفترة، خاصة مع تدخل أسرته والمحيطين به ووكيله في بعض الأمور.

وقال: «اتكلمت معاه طبعًا، إحنا كنا في معسكر في إسكندرية وهو معايا بقى طول اليوم، وطبعًا حالته النفسية اتأثرت شوية، وبدأ يحصل له حالة نفسية غير جيدة شوية».

وأضاف أن حديثه مع اللاعب كان بهدف مساعدته على تجاوز الضغوط، مؤكدًا أنه نصحه بالتعامل معه كأخ أكبر، ووعده بالوقوف إلى جانبه وعدم تعطيل انتقاله.

خطاب: محمود صلاح «عايش بطبيعته زيادة عن اللزوم»

وتطرق أحمد خطاب إلى شخصية محمود صلاح، موضحًا أن اللاعب يحتاج إلى مزيد من التنظيم في حياته اليومية، خاصة بعد انتقاله إلى مستوى أعلى من المنافسة.

وقال: «الفترة الصغيرة اللي قضيتها مع محمود، سواء في الثلاث مباريات الأخيرة في الموسم الماضي أو خلال فترة الإعداد، محمود عايش بطبيعته زيادة عن اللزوم شوية».

وأوضح أن اللاعب قد ينساق وراء بعض الأمور ولا يكون منظمًا بالشكل الكافي في يومه وحياته، مشددًا على أن الوصول إلى مستوى الاحتراف واللعب لنادٍ كبير مثل الأهلي يتطلب قدرًا أكبر من المسؤولية والانضباط.

وتابع: «ممكن ينساق ورا أي شيء، مش مرتب يومه، مش مرتب حياته. وطبعًا ده إنت لما بتوصل للمكانة دي وتبقى لعيب محترف».

واختتم خطاب حديثه بالتأكيد على أن محمود صلاح يمتلك موهبة تستحق الوصول إلى مكانة كبيرة، مطالبًا إياه بالتركيز على تفاصيل حياته اليومية، من النوم والتدريبات إلى التعامل مع المدرب والضغوط المختلفة، خاصة أن مسؤولياته أصبحت أكبر بعد انتقاله إلى الأهلي وتألقه مع منتخب مصر للشباب.