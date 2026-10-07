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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: الانتهاء من 43 مجرزا ضمن خطة المرحلة الأولى لتطوير المجازر بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بمحافظة السويس والذى يضم ( 3 مجازر بمشتملاتها ) وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم الأربعاء تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت د. منال عوض إلي أن مجمع مجازر السويس الجديد يخدم المحافظة بالكامل وتوابعها فى 5 أحياء لخدمة حوالى 825 ألف نسمة ويقع على مساحة حوالي 16000 متر مسطح تقريباً و يحتوي على 3 صالة للذبح بالخطوط الخاصة بها ، للمواشى بمسطح 2700 متر ملحق بكل صالة فراغات الخدمات المكملة لأعمال الذبح ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة إعدام – منطقة تسليم منطقة تصنيع مستقبلية ) وصالة لذبح الأغنام بمسطح 350 متر بالإضافة إلى مبني يحتوي على مكاتب إدارية و كرنتينه لاستقبال المواشي بمسطح 1200 متر لتجهيز الماشي وانتظارها وتحتوي عنابر ذبح المواشي علي خطوط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام وتحوي كل صالة علي 2 صندوق ثابت للذبح ، ويبلغ معدل الذبح ١٥ : ٢٠ رأس / ساعة وزن من ٤٠٠ الي ٦٥٠ كجم وعنبر الأغنام معدل ذبح ٣٠ رأس/ساعة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم إنشاء المجمع بالكامل بما يتطابق مع الاشتراطات الخاصة بالطب البيطري وسلامة الغذاء والبيئة وتم تجهيزه بوسائل مطابقة واشتراطات الحماية المدنية وتم إعداده وتزويده بأحدث المعدات والتي تخدم أعمال ذبح الماشيه والأغنام من شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة هواء مضغوط وشبكة مواسير لخدمة نظام مقاومة الحريق ، مضيفة أنه تم تجهيز المجزر كذلك بشبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وتشمل أنظمة التيار الخفيف (انذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفط للروائح لتجديد محتوى الفراغات وأنظمة التخلص من النفايات ونقلها خارج فراغ المجزر ومعالجتها والاستفادة منها .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه بإنتهاء التشغيل التجريبى لمجمع مجازر السويس تكون الوزارة قد انتهت من تسليم وتشغيل الـ43 مجزر حكومي تم تطويرها وإنشاءها فى مختلف محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير المجازر والتى كانت قد انطلقت فى عام 2018 وتم عقب تولي المسئولية دفع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات التى واجهت المشروع ليتم الانتهاء من جميع المجازر المخططة فى المرحلة الأولى بالكامل  ، مشيرة إلى أن  الوزارة تواصل متابعتها لمراحل التشغيل للمجازر الحكومية المطورة بالتنسيق مع المحافظات بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير لحوم آمنة وصحية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات من الجودة والكفاءة.

منال عوض مجازر السويس العام التنمية المحلية والبيئة

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